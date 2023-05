Eerste seizoenszege voor Danny van Poppel in Köln: “Ik had kramp in de finale”

Danny van Poppel wist in Rund um Köln zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken, maar heel makkelijk ging dat niet voor de Nederlander van BORA-hansgrohe. “Ik had kramp in de laatste kilometers”, erkende Van Poppel na afloop in het flashinterview.

Na een zware dag bleef een kopgroep van veertien man over, met daarbij drie man van BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg had de hele dag het initiatief in handen genomen en had in de finale ook een overtal. In de vlakke finale werd alles op de sprint met Van Poppel gezet door Maximilian Schachmann en Nils Politt.

“Nils had de sprint perfect voorbereid, dus ik hoefde alleen maar alles te geven tot de streep”, aldus Van Poppel, die het opnam tegen Milan Menten. “Het was heel close in de sprint, en vlak na de finish was ik niet zeker of het genoeg was voor de zege. Maar ik ben heel blij.”

De tactiek van BORA-hansgrohe bleek dus de winnende tactiek. “We hebben er echt voor gewerkt vandaag. Ik denk dat we de sterkste ploeg waren en dat we er het meeste uit hebben gehaald”, aldus Van Poppel, die ook de komende jaren bij het Duitse WorldTeam blijft koersen.

