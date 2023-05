Danny van Poppel schrijft Rund um Köln op zijn naam

Danny van Poppel heeft zondag Rund um Köln (UCI 1.1) op zijn naam geschreven. Na een lastige koers van 201 kilometer won de Nederlander van BORA-hansgrohe de sprint van een grote kopgroep, die in de finale was ontstaan in de heuvelzone. Van Poppel was nipt sneller dan Milan Menten (Lotto Dstny), die samen met ploegmaat Jasper De Buyst het podium op mocht.

De renners kregen in Rund um Köln ruim 2.700 hoogtemeters voor de kiezen. De heuvels ten noordoosten en ten oosten van de stad zorgden al in de openingsuren voor scheuren in het peloton. Een groep van ongeveer veertig renners wist zich, onder meer op de Agathaberg, los te weken van de rest.

BORA-hansgrohe was de aanstichter en zat met zes man mee, maar ook Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), Mike Teunissen, Gerben Kuypers (beiden Intermarché-Circus-Wanty), Casper van Uden (Team DSM), Milan Menten en Jasper De Buyst (beiden Lotto Dstny) schoven mee. Die grote groep reed anderhalve minuut weg van het peloton.

In de laatste 60 kilometer lagen nog vijf serieuze heuvels, met daaronder de Ferrenberg (1,2 km aan 8,5%), de Sand (700 meter aan 5,9%) en Schloss Bensberg (1,1 km aan 5,5%). Daarna waren de laatste 20 kilometer zo goed als vlak richting Köln.

BORA-hansgrohe probeerde haar overtal in die heuvelzone uit te spelen. Maximilian Schachmann was de eerste vooruitgeschoven pion van de Duitse ploeg. Hij sloeg al snel een gat van 30 seconden en liep uit naar 50 seconden, maar verloor ook wat van zijn pluimen.

De achtervolgende groep, die in de heuvelzone flink was uitgedund, kreeg vlak voor Schloss Bensberg Schachmann in zicht en greep hem op 22 kilometer van de meet. Die groep was ongeveer 15 man groot en ging strijden om de zege, omdat in de achtervolging niet samengewerkt werd. Lotto Dstny wilde er vooraan een sprint van maken voor Menten, terwijl BORA-hansgrohe Danny van Poppel mee had zitten.

Het draaide inderdaad uit op een sprint, waarin Van Poppel koos voor een vroege sprint. Hij sloeg meteen een vroeg gat, maar Menten kwam in extremis nog langszij. De camera op de finishlijn moest daarom uitsluitsel geven over de winnaar en die was duidelijk: het feest mocht beginnen bij Van Poppel en BORA-hansgrohe. Menten en De Buyst zorgden voor een tweede en derde plek voor Lotto Dstny.

