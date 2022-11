Milan Vader blikt terug op zwaar jaar: “Moest weer vanaf nul beginnen, kon niet zelf eten”

Milan Vader kende een moeilijk jaar in 2022. De Nederlander van Jumbo-Visma kwam zeer zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland, waarna een lange revalidatie op hem wachtte. Uiteindelijk reed Vader met de CRO Race dit seizoen nog een wedstrijd na zijn valpartij.

In een uitgebreid interview met het AD vertelt Vader nog eens over zijn zware valpartij in april. “Er zit een gat van twee weken in mijn geheugen. Mijn laatste herinnering is die van een paar dagen voor de val. Van de dag zelf weet ik niks meer, van de dagen erna ook niet. Ik heb twaalf dagen in coma gelegen, toen ik bijkwam was het halverwege april.”

Toch weet Vader, door een aantal zaken bij elkaar te halen, wat er exact gebeurd is. “Mijn pedaal raakte het asfalt in een snelle bocht. Ik ben met beide handen van mijn stuur afgegleden, ben over de vangrail gekatapulteerd en heb een duikvlucht gemaakt. Ik lag tien meter lager en twintig meter verderop toen ze me vonden. Later heb ik nog eens teruggekeken in mijn fietscomputertje hoe hard ik ging. 73, 74 kilometer per uur”, aldus de Nederlander.

Terug in koers: “Ik kon in juni weer buiten gaan fietsen”

Wat volgde was een zeer lange revalidatie. Vader, die tien kilo verloor in het ziekenhuis, vertelt over een loodzware revalidatie. “Ik moest weer vanaf nul beginnen. Staan, stapjes zetten, lopen, douchen, op mijn tenen staan. Ik kon niet zelf eten; mijn coördinatie was zo slecht dat ik het naast mijn mond mikte. Bij de eerste keer op een hometrainer kon ik maar dertig watt trappen. Ik voelde me zo zwak.”

“In juni kon ik uiteindelijk weer buiten fietsen. Daarna ben ik naar Spanje vertrokken en vervolgens reed ik in Kroatië.” De 26-jarige Vader heeft momenteel nog een stent in zijn halsslagader en moet bloedverdunners nemen. Dat laatste kan potentieel gevaarlijk zijn: “De artsen hebben tegen me gezegd dat er een risico is op een interne bloeding als ik op mijn hoofd val. Uiteindelijk is alles overwogen en komen we tot de conclusie dat ik er mee kan koersen.”