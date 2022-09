Eerste profzege voor Mattias Skjelmose na 21 top-10 noteringen: “Onbeschrijflijk”

Mattias Skjelmose won vrijdag de tijdrit in de Ronde van Luxemburg. De 21-jarige Deen klopte Kévin Vauquelin en Morten Hulgaard op een lastig parcours. Dankzij zijn overwinning nam Skjelmose ook de leiding over in het algemeen klassement.

De jonge coureur van Trek-Segafredo greep dit seizoen al een aantal keer naast de overwinning. In totaal stond Skjelmose maar liefst 21 keer in de top-10 van een koers, dan houden we zelfs nog geen rekening met zijn noteringen in het eindklassement van een rittenkoers. Zaterdag kan Skjelmose overigens zijn eerste rittenkoers winnen, hij gaat met een voorsprong van drie seconden de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg in.

“Dit betekent heel veel voor mij. Ik zal er zo vaak ontzettend dicht bij, ik kan het zelfs niet meer tellen”, vertelde Skjelmose in het flashinterview na de tijdrit. “Toen we het plan maakten voor de Ronde van Luxemburg, besloten we dat we de tijdrit als doel gingen nemen. Dat het dan ook effectief lukt, kan ik echt niet beschrijven.”

Goede indeling

In de tijdrit klokte de Deen ook de snelste tijd aan het tussenpunt. Enkele concurrenten zaten niet ver verwijderd van zijn tijd, maar in het tweede deel nam Skjelmose verder afstand. “We wisten dat de laatste acht kilometer heel zwaar gingen zijn door de tegenwind, het was dus zaak om goed in te delen. Ik ben op die manier echt vol kunnen gaan in de laatste kilometers.”