Julian Alaphilippe verkent Omloop Het Nieuwsblad in zijn eentje

Special

Met de Omloop Het Nieuwsblad voor de deur zijn de eerste wielerploegen deze week al op verkenning. Onze fotograaf Glenn Coessens stond dinsdagochtend op de kasseienstrook van de Haaghoek en kwam daar al de nodige renners en teams tegen. Onder meer SD Worx met wereldkampioene Anna van der Breggen passeerde er.

De Omloop Het Nieuwsblad, onderdeel van de WorldTour, wordt komende zaterdag verreden. De finish van de mannenwedstrijd is even na 16.00 uur, terwijl de vrouwen rond de klok van 17.30 uur finishen in Ninove. Vorig jaar wisten Jasper Stuyven en Annemiek van Vleuten de opener van het Belgische wielerjaar te winnen. (Dinsdag 23 februari)

Update 24 februari – Campenaerts en co rijden de Muur omhoog

Ook woensdag is het parcours van Omloop Het Nieuwsblad uitvoerig verkend. Onder meer Victor Campenaerts, Alexander Kristoff en Belgisch kampioene Lotte Kopecky kwamen voorbij op de Muur van Geraardsbergen. Ook oud-profrenner Lars Boom, nu ploegleider bij Liv Racing, reed de Muur omhoog. De Nederlander ging zeven keer van start in de Omloop. Zijn beste uitslag was een tiende plaats in 2011. (Woensdag 24 februari)

Update 25 februari – Alaphilippe verkent in zijn eentje

Wereldkampioen Julian Alaphilippe deed zijn verkenning van het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad op donderdagochtend. De kopman van Deceuninck-Quick-Step was woensdag de grote afwezige bij de ploegtraining, waar ook Remco Evenpoel even bij aansloot. “Alaphilippe zat op dat moment nog in de wagen richting België. Hij verkende eerder dit jaar al de openingsklassieker”, zei ploegleider Wilfried Peeters. (Donderdag 25 februari)

foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens foto: Glenn Coessens Ninove - Belgium - wielrennen - cycling - cyclisme - radsport - Team Deceuninck - Quick Step pictured during reconnaisance of the Flanders Classics 75th Omloop Het Nieuwsblad cycling race with start in Ghent and finish in Ninove on February 23, 2021 in Ninove, Belgium - photo NV/PN/Cor Vos © 2020 foto: Glenn Coessens