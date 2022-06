Eerste leiderstrui ZLM Tour voor Olav Kooij: “Nog niet op mijn absolute top”

Olav Kooij mag zich de eerste klassementsleider van de ZLM Tour 2022 noemen. De kopman van Jumbo-Visma was als eerste aan de finish na een technische sprint in de straten van Kapelle. En daarmee is de ronde al geslaagd voor Kooij. “Het doel was om hier een rit te winnen”, vertelt hij na afloop in het flashinterview.

“Dat het bij de eerste kans gelijk lukt… We kunnen ons geen beter begin wensen”, aldus Kooij na zijn overwinning op Jakub Mareczko en Elia Viviani. Voor de Nederlander is het zijn eerste zege na zijn valpartij in de Ronde van Hongarije, een kleine maand geleden. “Ik ben nog niet op mijn absolute top, maar het is wel genoeg om hier te winnen. Ik had een goed gevoel vandaag en we hebben het initiatief genomen met de ploeg.”

Voor Kooij is het alweer zijn vijfde zege van het seizoen. Na zijn crash in Hongarije was hij wel een aantal weken uit de roulatie. Deze zege in de ZLM Tour doet hem dan ook goed. “Het is goed om dat zelfvertrouwen te krijgen en ik ben blij om het zo af te maken”, zegt hij.