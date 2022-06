Olav Kooij wint openingsrit ZLM Tour na chaotische massasprint

Olav Kooij heeft woensdagavond de openingsetappe van de ZLM Tour gewonnen. De sprinter van Jumbo-Visma was na een etappe van ruim 100 kilometer, met finish in Kapelle, de snelste in een technische massasprint in Kapelle. Kooij bleef in de smalle straatjes Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix) en Elia Viviani (INEOS Grenadiers) voor.

Na het startsignaal van oud-wielrenner Jo de Roo vertrokken de renners bij een avondzonnetje aan de eerste etappe rondom Kapelle. De eerste aanval kwam van een thuisrijder, namelijk Wesley Mol uit Kapelle. De Nederlander van Bike Aid kreeg niet veel later hulp van Thijs de Lange (Metec-Solarwatt), Arne Peters (Allinq CT), Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Aaron van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise).

Heel veel voorsprong kregen zij niet op het 12,8 kilometer lange parcours tussen Kapelle en Wemeldinge. Meer dan een minuut werd het verschil niet. Marien Bogerd (Allinq CT) probeerde nog de oversteek te maken, maar die poging mislukte. Ruim veertig kilometer voor de finish werden ook de vijf koplopers ingerekend. Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers hadden de controle in handen en trokken zelfs wat waaiers.

Sprintersploegen houden het bij elkaar

Die hadden uiteindelijk geen effect, want alles kwam weer bij elkaar in het peloton. Bij de laatste tussensprint pakten Sam Welsford (drie), Ben Turner (twee) en Tim van Dijke (één) de bonificatieseconden. Kort daarna reed Thijs de Lange nog een keer weg. Hij kreeg de ruimte, maar een groepje met Jan-Willem van Schip, Magnus Sheffield en Tim van Dijke niet. Zestien kilometer voor de meet werd ook De Lange weer ingerekend.

Het peloton had daarna de touwtjes stevig in handen. Onder meer Jumbo-Visma, Team DSM en INEOS Grenadiers meldden zich aan kop voor hun kopmannen, respectievelijk Olav Kooij, Sam Welsford en Elia Viviani. Toch was het op weg naar Kapelle knokken voor het juiste plekje.

Olav Kooij de beste in technische finale

Jumbo-Visma was in de slotfase even van de voorposten verdwenen, maar wist Kooij in extremis toch naar voren te loodsen voor de laatste bochtencombinatie. Het Jachtluipaard van Numansdorp ging op kop de laatste bochten in, waarna hij Mareczko achter zich wist te houden. Viviani zat al op grote achterstand en moest genoegen nemen met de derde plek, voor Sam Welsford, Arvid de Kleijn en Bram Welten.

Door zijn ritzege is Kooij ook meteen de eerste klassementsleider in de ZLM Tour, die nog tot zondag duurt.

