zondag 12 november 2023 om 16:46

Eerste grote zege voor Pim Ronhaar is een feit: “Dit betekent veel voor mij”

Video Pim Ronhaar liet al mooie dingen zien tussen de grote jongens, maar vandaag boekte de nog altijd maar 22-jarige Nederlander ook zijn eerste grote zege bij de profs. In de Wereldbeker van Dendermonde won hij op overtuigende wijze, voor zijn ploeggenoot Lars van der Haar en Laurens Sweeck.

Na afloop deed Ronhaar in het flashinterview zijn verhaal in het Engels én Nederlands. “Deze overwinning betekent veel voor mij, zeker na de Koppenberg. Ik voelde me toen zó slecht. Ik had daarna amper drie dagen om me mentaal weer te resetten voor het EK. Daar reed ik wel een goede koers”, doelt Ronhaar op zijn vierde plaats in Pontchâteau, nadat hij in een sprint werd geklopt door zijn landgenoot Van der Haar.

Maar in de Wereldbeker van Dendermonde bleek er niemand beter dan Ronhaar, die in de vierde ronde zijn beslissende demarrage plaatste. “Ik kreeg de opdracht om niks te doen in de eerste ronden. Ik moest me eigenlijk nog langer inhouden van de ploeg, maar voelde me zo goed. Ik zat richting de materiaalpost gelijk in het goede spoor en besloot een keer vol over de strook te gaan, om te zien wat er zou gebeuren.”

Zijn tegenstanders Toon Vandebosch en Laurens Sweeck moesten passen en Ronhaar bleek vertrokken voor een lange solo. “Ik heb de rondes daarna stevig doorgereden, maar vooral bij die passage langs de post ging ik telkens volle bak”, schetst de winnaar, die nog eens terugkwam op de voorbije wedstrijden. “Slechte wedstrijden zijn natuurlijk niet goed voor het vertrouwen, maar je moet gewoon positief blijven. Dan komt de rest vanzelf.”

Van der Haar als afstopper: “We hebben totaal geen problemen”

Ronhaar beschikte in Dendermonde duidelijk over de sterkste benen, maar zijn ploeggenoot bij Baloise Trek Lions, Van der Haar, verrichtte ook belangrijk afstopwerk in de achtervolgende groep. Na het EK leek er nog enige wrevel tussen de twee Nederlanders, maar inmiddels is alles weer koek en ei. “We hebben na het EK samen een burger gegeten en een biertje gedronken. Er is helemaal niks aan de hand, Lars is mijn beste vriend. Afgelopen nacht lagen we ook weer op dezelfde kamer. We hebben totaal geen problemen”, benadrukt Ronhaar.