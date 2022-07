Eerste gele trui voor Wout van Aert in Tour de France: “Dacht dat ik ging winnen”

Na twee tweede plaatsen op rij mag Wout van Aert zich leider noemen in het algemeen klassement van de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma werd weliswaar geklopt door Fabio Jakobsen in Nyborg, maar door de bonificaties neemt hij wel de gele trui over van Yves Lampaert. “Dat geeft een heel goed gevoel”, vertelt hij na afloop aan Sporza.

“Ik heb de gele trui, dan zou het raar zijn om niet tevreden te zijn”, aldus Van Aert. “Ik had veel hectiek verwacht vandaag en dat dat ging blijven. Er was alleen nooit de kans om het op de kant te trekken. Er waren wel veel mensen langs de kant, dat maakte het gevaarlijk.”

Jumbo-Visma zat de hele dag goed op de voorposten en Van Aert deed bij de tussensprint en de eindsprint goede zaken voor de groene trui. “Vooral grote dank aan Laporte, die mij bij de tussensprint en in de finale prachtig afzette”, vertelt de Belg, die in de finale uit de problemen bleef. “Ik heb niets van de val gemerkt. Wel werd gezegd dat er een val achter ons was, maar dat hebben we afgedwongen door in goede positie te zitten.”

‘Dacht dat ik ging winnen’

“Ik zat heel goed geplaatst. Christophe deed dat perfect. We wisten dat we op 500 meter van de finish van de brug gelanceerd zouden worden. Ik kwam daar van achter Mads Pedersen vandaan en had de kortste lijn. Daardoor dacht ik dat ik ging winnen, maar Jakobsen kwam snel van achteren. En op de streep worden de prijzen vergeven”, zegt de drager van het geel.

Wel is hij, na zijn tweede plek in de tijdrit achter Lampaert, wéér tweede. “Het is jammer om tweede te zijn, maar Raymond Poulidor werd ook grote kampioen. Met de gele trui als beloning ben ik heel blij. En er komen nog veel kansen deze Tour. Dit is een mooie start en ik ben blij om in die trui te kunnen rijden.”