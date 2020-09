Eerste gele trui voor Primoz Roglic: “Ga de trui met trots dragen” zondag 6 september 2020 om 17:27

Primoz Roglic mocht na de negende etappe van de Tour de France 2020 voor het eerst in zijn carrière de gele trui aantrekken. Een mijlpaal de Sloveense kopman van Jumbo-Visma dus. “Iedereen droomt over de gele trui als je begint met wielrennen”, zegt hij. “Ik ben super blij, ook voor mijn ploeggenoten die geweldig hun best gedaan hebben. Deze trui is ook voor hun. Ik ga het geel met trots dragen.”

“Eigenlijk waren we niets bijzonders van plan”, vertelt Roglic na de bergrit naar Laruns, waarin hij Adam Yates tijd zag verliezen. “We wilden kijken hoe de etappe zou gaan. De start was heel erg lastig en ik zag dat veel renners gemotiveerd waren om ervoor te gaan. Op dat moment zei ik dat ik zelf ook voor de ritzege wilde gaan.”

Jumbo-Visma nam vanaf de eerste serieuze klim het heft in handen en bracht Roglic in ideale positie naar de voet van de slotklim, waar de eerste aanvallen volgden. “De jongens hebben de hele dag goed werk geleverd. We zaten de hele tijd goed gepositioneerd en het was leuk om zo te koersen”, aldus de Sloveen, die aanvallen van zijn landgenoot Tadej Pogacar eenvoudig leek te kunnen.

‘Chapeau voor Tadej’

In extremis wist de groep met Roglic en Pogacar nog de eenzame aanvaller Marc Hirschi in te rekenen, waarna gesprint werd voor de ritzege. Pogacar was daarin nipt sneller dan Roglic. “Ik dacht dat ik vandaag kon winnen, maar chapeau voor Tadej”, lacht de nieuwe klassementsleider. “Het kan altijd beter, maar het is niet dat ik elke dag een gele trui krijg, dus ik denk dat ik heel blij kan zijn. Die rustdag hebben we wel verdiend.”

Ook nu Jumbo-Visma de gele trui in de ploeg heeft, zal de ploeg het initiatief blijven nemen. “Er zal niet veel veranderen voor ons”, denkt Roglic. “Onze missie is om deze ronde te winnen in Parijs, dus we moeten de focus behouden en ons best blijven doen.”