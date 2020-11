Eerste editie van dameswedstrijd Gooikse Pijl Oetingen (1.1) op 14 maart

De organisatoren van de Gooikse Pijl hebben er in 2021 een broer, of is het eerder een zus, bij. Op 14 maart vindt de GP Oetingen voor dames plaats, waarbij GP niet voor Grote Prijs, maar voor Gooikse Pijl staat. “De aanvragen van de topteams lopen vlot binnen.”

De Gooikse Pijl voor mannen valt in het najaar, die van de dames in het voorjaar. 14 maart om precies te zijn. “14 maart 2021 is de oorspronkelijke datum van de Ronde van Drenthe, maar die verhuist naar oktober”, vertelt organisator Steven Christiaens. “Wij waren in eerste instantie zinnens woensdag 10 maart te organiseren, maar een zondag is altijd interessanter, ook richting onze vip’s, als dat tegen dan tenminste alweer mogelijk is.”

Doel was een 1.2-wedstrijd voor dames in te richten, maar dankzij het puike werk dat de organisatoren al jaren met de mannenwedstrijd in het najaar leveren, kregen ze snel een upgrade naar het 1.1-statuut, zodat ook WorldTour-teams startrecht hebben in Oetingen. “De inschrijvingen lopen intussen vlot binnen. Onder meer de Belgische UCI-teams en een aantal Nederlandse ploegen (waaronder Jumbo-Visma) zijn alvast geïnteresseerd.”

Ook de Memorial Dany ‘Bolle’ Steenhout, een criterium voor dames dat in augustus op de kalender staat, blijft behouden. De Gooikse Pijl voor mannen gaat door op zondag 19 september 2021.