Eerste deelnemende ploegen Volta ao Algarve 2023 bekend

De organisatie van de Volta ao Algarve heeft de eerste ploegen onthuld die volgend jaar aan de start zullen verschijnen van de Portugese rittenkoers. Het gaat om Alpecin-Deceuninck, Groupama-FDJ, Team DSM en Arkéa-Samsic.

Alpecin-Deceuninck, Groupama-FDJ en Arkéa-Samsic waren dit jaar ook van de partij in de meerdaagse wielerronde door het uiterste zuiden van Portugal. De laatste keer dat Team DSM aan de start verscheen van de Volta ao Algarve was in 2020. De formatie van manager Iwan Spekenbrink boekte dat jaar een ritzege: Cees Bol versloeg in de derde etappe naar Tavira Sacha Modolo en Fabio Jakobsen in een massasprint.

De organisatie zal in een later stadium nog meer topteams aankondigen en het complete deelnemersveld presenteren. De Portugese meerdaagse begint volgend jaar op woensdag 15 februari en eindigt – na vijf etappes – op zondag 19 februari 2023.

Over het parcours van de 49ste Volta ao Algarve is nog weinig bekend. Dit jaar ging de eindoverwinning naar Remco Evenepoel. De Belg werd op het eindpodium geflankeerd door Brandon McNulty en Daniel Felipe Martínez.