BEAT Cycling kiest voor stage in Calpe en eendagskoers in Valencia

BEAT Cycling kreeg afgelopen weekend een onaangename verrassing: de Challenge Mallorca werd onverwachts geannuleerd. Daarom stelde de Nederlandse continentale ploeg ook vragen het bijbehorende trainingskamp op het eiland. BEAT heeft nu besloten om het trainingskamp te verplaatsen naar het Spaanse vasteland.

De selectie van kopmannen Jan-Willem van Schip en Piotr Havik belegt van 22-29 januari een stage in kustplaats Calpe. Daarnaast is de ploeg van manager Geert Broekhuizen welkom in de Clàssica Comunitat Valenciana.

Deze Spaanse eendagskoers (UCI 1.2) staat gepland op zondag 24 januari, met start in La Nucia en finish in Valencia. Ook Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic, Total Direct Energie en Equipo Kern Pharma hebben hun deelname al bevestigd, ervan uitgaande dat de koers door kan gaan.

Aanvankelijk was het plan van BEAT Cycling om vanaf 22 januari een trainingskamp af te werken op Mallorca en aansluitend vier dagen in actie te komen in de Challenge Mallorca, maar die wedstrijdreeks kan niet verreden worden van 28-31 januari vanwege de coronacrisis.

Drukke maand maart

De wedstrijdkalender voor maart is voor BEAT aan het vollopen. Het conti-team heeft de bevestiging ontvangen dat het mag starten in Le Samyn (3 maart), de Ster van Zwolle (6 maart), de GP Monseré (7 maart), de Dorpenomloop Rucphen (14 maart) en de Bredene Koksijde Classic (19 maart). Mits die wedstrijden doorgaan natuurlijk.