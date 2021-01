Vuelta a Murcia denkt aan verplaatsing naar mei

Update

Nu het Europese wegseizoen nadert, grijpt het coronavirus weer om zich heen in diverse landen. In navolging van de Challenge Mallorca lijkt ook de Vuelta a Murcia niet te ontkomen aan de maatregelen in Spanje. Volgens de regionale sportzender La 7 Deportes kan de rittenkoers niet verreden worden in februari.

Momenteel staat de Vuelta Ciclista a la Región de Murcia (UCI 2.1) nog op de kalender voor 12 en 13 februari, maar vanwege de huidige gezondheidssituatie in de regio Murcia is dat niet mogelijk. De organisatie hoopt naar verluidt de tweedaagse rittenkoers nu te verplaatsen naar mei.

De Vuelta a Murcia werd vorig jaar gewonnen door de Belg Xandro Meurisse. In 2019 en 2018 was thuisrijder Luis Léon Sánchez aan het feest. (dinsdag 12 januari, 12.14 uur)

Update 13.33 uur – Organisator reageert

Organisator Francisco Guzmán houdt nog een slag om de arm over de verplaatsing van de Vuelta a Murcia. “De wedstrijd zal voorlopig op de geplande data worden georganiseerd, maar het klopt dat de gezondheidssituatie zeer ernstig is. We sluiten niet uit dat we uitstel gaan aanvragen bij de UCI”, vertelt hij tegen Ciclo 21.

“We hebben een zeer sterk deelnemersveld. Van zestien van de negentien WorldTour-teams hebben we een verzoek ontvangen om te starten, maar we zijn verantwoordelijk voor de beslissing die we nemen strak”, zegt Guzmán. “Ik zal deze dagen gesprekken hebben met de autoriteiten en de sponsoren, en later in de week een definitieve beslissing nemen. Duidelijk is dat we de koers niet zullen annuleren, maar om uitstel willen vragen naar een latere datum.”

Het college van artsen in Murcia heeft de regionale bestuurders verzocht om de regio in lockdown te doen. Zij noemen de situatie urgent, gezien de toename van het aantal coronabesmettingen in het gebied in het zuidoosten van Spanje. (dinsdag 12 januari, 13.33 uur)