donderdag 1 februari 2024 om 12:13

Een waar klimmersparadijs: vijf aankomsten bergop in Critérium du Dauphiné 2024

De klimmers kunnen zich helemaal uitleven in de komende editie van het Critérium du Dauphiné. De renners die in juni zullen deelnemen aan de belangrijke voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, krijgen maar liefst vijf aankomsten bergop voorgeschoteld. Ook is er een individuele tijdrit op dag vier.

De 76ste editie van het Critérium du Dauphiné is zeer bergachtig, maar beginnen doen we met een relatief vlakke etappe met start en finish in Saint-Pourçain-sur-Sioule. Onderweg worden de renners wel geconfronteerd met drie gecategoriseerde beklimmingen en iets meer dan 2.000 hoogtemeters, maar in de laatste pakweg honderd kilometer volgen er geen onoverkomelijke obstakels meer. Het is voor de rappe mannen dan ook een spaarzame kans om te scoren.

Pittige openingsritten

Want de sprinters die aan de start zullen verschijnen van het Critérium du Dauphiné, kunnen in de daaropvolgende etappes fluiten naar dagsucces. Op dag twee zullen de klimmers een eerste keer in actie schieten. De finale is bijzonder pittig, met achtereenvolgens de Côte de Saint-Georges-en-Couzan (7 km aan 5,8%), Col de la Croix Ladret (3,1 km aan 6,1%) en de Col de la Loge, waar ook de finishstreep is getrokken.

Ook in de derde etappe is het weer klimmen geblazen, al trekken de renners (nog) niet over de hoogste en zwaarste cols. Het is echter wel een meer dan verraderlijke etappe – met bijna 3.000 hoogtemeters – met onderweg één beklimming van tweede categorie en twee hellingen van derde categorie. De renners finishen op de tweede klim van derde categorie (3,8 km aan 5,2%) naar Les Estables.















Ook op dag vier zullen er de nodige verschillen worden opgetekend in het algemeen klassement, maar dit keer in een 34,4 kilometer lange individuele tijdrit. De start is in Saint German Laval, de finish in Neulise. Tussen de start- en finishplaats heeft de organisatie een licht geaccidenteerd tijdrittraject uitgetekend, met onderweg twee tussenpunten na respectievelijk 10 en 29,4 kilometer.

De klimmers die na de tijdrit op (flinke) achterstand staan, hoeven zeker nog niet te wanhopen. Er volgen na de tijdrit namelijk nog drie zeer pittige bergetappes. Maar voor we echt weer gaan klimmen, volgt er in de vijfde etappe naar Saint-Priest eventueel nog een laatste kans voor de sprinters, al zullen de aanvallers deze rit ook met stip noteren in het routeboek.

Loodzware finale

In de zesde, zevende en achtste rit zijn de klimmers weer aan zet. In etappe zes is Le Collet d’Allevard (11,1 km aan 8,1%) de absolute scherprechter, terwijl de renners in de zevende etappe – in een echte Alpenrit – over de Col des Saises (9,4 km aan 6,6%), Col des Aravis (6,9 km aan 6,9%), Col de la Colombière (11,6 km aan 5,8%) en Côte d’Arâches (6,1 km aan 7,1%) trekken naar de bijzonder steile slotklim (10 km aan 9,3%) naar wintersportdorp Samoëns 1600.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de organisatie in de slotetappe nog een stevige verrassing in petto. In de achtste en allesbeslissende rit gaat het via de Col de la Forclaz de Montmin (7,1 km aan 7,3%), Mont Saliève (12,1 km aan 6,8%) naar de slotbeklimming naar het Plateau des Glières (9,4 km aan 7,1%). Ook niet onbelangrijk: eenmaal boven loopt de weg nog twee kilometer vals plat door over onverharde wegen.

De organisatie van het Critérium du Dauphiné gaat van 2 tot en met 9 juni op zoek naar een opvolger van Jonas Vingegaard. De Deen van Visma | Lease a Bike bleek vorig jaar veruit de beste in het eindklassement. Adam Yates werd tweede, Ben O’Connor derde. Het bleek voor Vingegaard een voorbode voor nog meer succes op Franse bodem, want goed zes weken na zijn eindzege in het Critérium du Dauphiné won hij voor een tweede keer de Tour de France.

Rittenschema Critérium du Dauphiné 2024 (2-9 juni)

02/06 – Etappe 1: Saint-Pourçain-sur-Sioule-Saint-Pourçain-sur-Sioule (174,8 km)

03/06 – Etappe 2: Gannat – Col de la Loge (142 km)

04/06 – Etappe 3: Celles-sur-Durolle – Les Estables (181,2 km)

05/06 – Etappe 4: Saint Germain Laval – Neulise (34,4 km – tijdrit)

06/06 – Etappe 5: Amplepuis – Saint-Priest (200,2 km)

07/06 – Etappe 6: Hauterives – Le Collet d’Allevard (173,2 km)

08/06 – Etappe 7: Albertville – Samoëns 1600 (145,5 km)

09/06 – Etappe 8: Thônes – Plateau des Glières (152,5 km)