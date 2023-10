dinsdag 3 oktober 2023 om 14:55

UCI over fusieplannen: mogelijk WorldTeam minder in 2024

De wielerwereld is nog altijd in de ban van de op handen zijnde fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Nu heeft ook de internationale wielerunie UCI – middels een statement – voor het eerst gereageerd op de hele kwestie. Mocht de fusie doorgaan en de continuïteit van een van de twee teams niet gegarandeerd is, dan zal het maximum aantal WordTeams voor de volgende twee seizoen dalen van achttien naar zeventien.

“De UCI wil erop wijzen dat een dergelijke operatie moet voldoen aan de procedures en bepalingen, uiteengezet in het UCI-reglement. Met dit reglement is het in specifieke situaties mogelijk om contractuele overeenkomsten/bepalingen aangaande het personeel (renners, maar ook teammanagers en andere stafleden zoals artsen, mecaniciens en chauffeurs) van de ploegen in kwestie te garanderen. Dit is voor de UCI van het allergrootste belang”, is een belangrijke passage in het perscommuniqué.

De UCI benadrukt verder dat Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step vorig jaar een WorldTour-licentie van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 kregen toegewezen. Daarover beslist de UCI License Commision, een onafhankelijk orgaan van de internationale wielerunie. De licentie kan volgens de UCI wel op elk moment worden herzien. Mocht de toekomst van een van de twee ploegen niet gegarandeerd zijn, dan krimpt het aantal ploegen in deze WorldTour-cyclus (die loopt tot 31 december 2023) van achttien naar zeventien.

In dat geval krijgen de eerste drie ProTeams op de UCI Team Ranking een gegarandeerde wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden. Nu zijn dat er nog twee. Naast Lotto Dstny en Israel-Premier Tech, zou in dat geval ook Uno-X volgend jaar startrecht hebben in bijvoorbeeld de monumenten, de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España. In het peloton zien ploegen deze wildcards ook wel als de ‘goedkoopste WorldTour-licenties’, omdat er geen boete volgt als een ProTeam een WorldTour-koers overslaat. WorldTeams hebben namelijk startplicht.

Volledige statement van de UCI aangaande de fusieplannen

De Union Cycliste Internationale (UCI) wil een statement naar buiten brengen naar aanleiding van de berichten die in de media circuleren over de mogelijke fusie tussen WorldTeams Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step.

De UCI wil erop wijzen dat een dergelijke operatie moet voldoen aan de procedures en bepalingen, uiteengezet in het UCI-reglement. Met dit reglement is het in specifieke situaties mogelijk om contractuele overeenkomsten en bepalingen aangaande het personeel (renners, maar ook teammanagers en andere stafleden zoals artsen, mecaniciens en chauffeurs) te garanderen. Dit is voor de UCI van het allergrootste belang.

Ter herinnering: de twee ploegen beschikken over UCI WorldTour-licenties, die vorig jaar aan het einde van de registratieprocedure voor een periode van drie jaar (2023-2025) werden verlengd door de licentiecommissie van de UCI. Deze licentie kan niettemin, in overeenstemming met het UCI-reglement, op elk moment weer worden geëvalueerd.

Als de continuïteit van één van deze teams niet kan worden gegarandeerd voor het wielerseizoen 2024, gaan we naar 17 (in plaats van 18) UCI WorldTeams voor de seizoenen 2024 en 2025. Als gevolg van deze wijziging, zou het aantal UCI ProTeams met een automatische uitnodiging voor UCI WorldTour-evenementen ook toenemen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2.1.007bis in de UCI-reglementen.

De UCI wil ook verduidelijken dat om deel te nemen aan UCI-wedstrijden, ploegen (UCI Women’s WorldTeams, UCI WorldTeams en UCI ProTeams) zich elk jaar moeten registreren als onderdeel van een procedure. Met als doel om de administratieve, financiële en ethische criteria te checken. Voor UCI Women’s WorldTeams en UCI WorldTeams wordt ook rekening gehouden met organisatorische en – eventueel – sportieve criteria.

The UCI is assisted in this task by an external auditor, currently PwC, which is responsible for verifying the financial and contractual elements. Decisions on the award or renewal of UCI Women’s WorldTour and UCI WorldTour licences are taken by the UCI Licence Commission.

This procedure enables the UCI to ensure that the teams comply with the regulations, particularly as regards their continuity, compliance with staff contracts (riders and support staff) and the plausibility of their funding over a season.

Any significant change in a team’s situation must be duly reported during the upcoming registration procedure so it can be assessed, in accordance with the UCI Regulations.

On 19 October, the UCI will publish an initial press release containing the list of teams that have submitted the essential information (cf. Art. 2.13.087; 2.15.069bis; 2.16.014bis of the UCI Regulations). This press release will open the possibility for riders belonging to teams not included on the list to join another team, without giving prior notice or paying compensation, in accordance with the provisions contained in the standard contract.

Following this press release, the registration procedure will continue without any communication on its progress until the issue of the final press release announcing the teams registered for the 2024 season (publication scheduled for 12 December 2023).

The full list of teams will be published on the UCI website on 19 December.