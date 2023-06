Een stukje groen voor Gino: goed doel eert Mäder na donaties uit wielerwereld

Gino Mäder was niet alleen een uitstekend wielrenner, maar ook iemand die zich inzette voor een betere wereld. Zo doneerde hij na de Vuelta a España 2021 een bedrag van 4529 euro aan Justdiggit, een non-profitorganisatie die zich inzet om klimaatverandering tegen te gaan door Afrika te vergroenen. Deze organisatie laat nu weten ter nagedachtenis aan de Zwitser een speciaal gebied te hergroenen.

Na het overlijden van Mäder, ontstond op sociale media al snel het initiatief om geld te doneren aan Justdiggit, ter nagedachtenis aan de renner. De organisatie zegt ontroerd te zijn door de vele donaties. “Om een groot sportman en een nog beter mens te eren, zullen we een speciaal gebied hergroenen (op een locatie die we later bekend zullen maken) met jullie diepgevoelde donaties. Dat Gino mag rusten in vrede en dat zijn oproep om de manier waarop we onze planeet, dieren en elkaar behandelen te transformeren, in ons allen door mag leven.”

In totaal ontving Justdiggit meer dan zevenhonderd donaties van wielerfans in naam van Mäder. “We zijn diep geraakt door deze reactie vanuit de wielergemeenschap om Gino’s wens om de aarde te hergroenen te eren, en we zijn dankbaar voor de collectieve steun voor ons projecten voor landherstel.”

