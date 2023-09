maandag 11 september 2023 om 19:04

Een opvallende volger in de Vuelta: hond van Sepp Kuss heeft eigen accreditatie

In een wielerkoers is een accreditatie (een geldige perskaart) voorbehouden aan bijvoorbeeld wielerjournalisten of belangrijke sponsoren, maar in de Vuelta a España heeft ook Bimba, de hond(!) van klassementsleider Sepp Kuss, een eigen accreditatie.

Met Bimba als opvallende volger (en steun en toeverlaat) in de Vuelta, lijkt Kuss op weg naar de eindzege in de Ronde van Spanje. De 28-jarige Amerikaan van Jumbo-Visma gaat na vijftien etappes nog altijd aan de leiding. In het klassement heeft hij een voorsprong van 1:37 op zijn eerste achtervolger, zijn ploeggenoot Primoz Roglic. Jonas Vingegaard, de derde kopman van Jumbo-Visma, is voorlopig derde op 1:44 van Kuss.

Kuss moet in de slotweek nog zes etappes zien te overleven, om in Madrid te worden uitgeroepen tot eindwinnaar. Er volgen op woensdag en donderdag nog twee zware bergetappes in de regio Asturië, terwijl er zaterdag nog een zeer lastige heuvelrit op het programma staat in de buurt van eindbestemming Madrid.

Ploegleider Marc Reef blikt in een interview met WielerFlits vooruit op die cruciale derde week. “In de breedte zijn we heel erg sterk. Dat zorgt ervoor dat we vertrouwen hebben dat we bepaalde situaties kunnen oplossen met elkaar. Dat geeft veel rust. We hebben ook een goed plan en spreken daar veel en vrijuit over met de renners. We hopen vooral dat we het spel goed kunnen blijven spelen, dan kunnen we het in eigen hand houden.”