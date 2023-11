dinsdag 28 november 2023 om 13:44

Een ontroerende omhelzing en voor iedereen een horloge: Jumbo-Visma viert succesvol 2023 in de Efteling

Jumbo-Visma kende een ongekend succesvol 2023, met winst in alle drie de grote rondes en in totaal 69 zeges. Dat mag gevierd worden. En dus werden de teamdagen feestelijk afgesloten met een ceremonie in de Efteling.

Uit de foto’s die Jumbo-Visma heeft gedeeld op Instagram, blijkt dat bijna alle hoofdrolspelers van het superseizoen aanwezig waren. Zo zien we Tourwinnaar Jonas Vingegaard een speech geven, staan Richard Plugge, Merijn Zeeman en Sepp Kuss bij hem op het podium en zitten Tiesj Benoot en Christophe Laporte – beiden met een opvallende snor – in de zaal aandachtig te luisteren.

Ook legde de fotograaf een veelzeggende en bovenal ontroerende omhelzing tussen Wout van Aert en Nathan Van Hooydonck vast. Laatstgenoemde heeft zijn carrière noodgedwongen moeten beëindigen, nadat hij in september een hartstilstand kreeg. Van Hooydonck vertelde eerder al dat het weerzien met zijn ploeggenoten ‘leuk, maar ook heel confronterend’ was.

Overigens gingen de aanwezigen niet met lege handen naar huis. Alle leden van de ploeg kregen namelijk een horloge van Tissot cadeau.