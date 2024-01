zondag 14 januari 2024 om 10:02

Een nieuwe titel voor sprintkoning Harrie Lavreysen: “Dit was er een uit het boekje”

Er staat geen maat op Harrie Lavreysen: de nog altijd maar 26-jarige baantopper werd zaterdag voor de derde keer in zijn carrière Europees kampioen sprint. Nadat hij de titel op het ‘koningsnummer’ ook al won in 2021 en 2023, was de titelfavoriet ook in het Omnisport Apeldoorn de beste. Lavreysen was na afloop dan ook dolgelukkig.

“Dit is echt fantastisch. Ik ben de hele week al aan het genieten, maar dit is echt het toppunt. Bizar”, reageerde Lavreysen na de sprintfinale voor de camera van de NOS. “Ik weet natuurlijk dat ik er goed voorsta, maar het moet toch elke keer weer lukken. Heel Omnisport stond achter me. Dit is echt niet te beschrijven. Dit was er een uit het boekje”, blikt hij terug op de finale. “Het was een heel mooie rit, echt superstrak.”

Net als vorig jaar versloeg Lavreysen in de finale de Pool Mateusz Rudyk. In de finale over twee gewonnen heats begon Lavreysen de eerste wedstrijd van kop af. Zijn tegenstander Rudyk drong vervolgens wel aan, maar was niet opgewassen tegen de wereld- en olympisch kampioen. Ook in de tweede heat stond er geen maat op Lavreysen, die Rudyk geen schijn van kans gaf in de sprint.

De weg naar de finale begon voor Lavreysen met de kwalificatie, waar hij in 9,366 de snelste tijd op de klok zette. Via de Tsjech Dominik Topinka in de achtste finale, plaatste hij zich voor de kwartfinale. Daar stond hij tegenover Hamish Turnbull. Daarna wachtte in de halve finale een onderonsje met zijn landgenoot en grootste concurrent: Jeffrey Hoogland. Die laatste moest het hoofd buigen na twee heats.

“Die halve finale tegen Jeffrey was zeker geen eitje. We kennen elkaar zo goed. Ik stond toen al helemaal aan en reed alsof het de finale was. Ik ging vervolgens super geanalyseerd de finale in. Rudyk probeerde in de eerste heat te doen wat Matthew Richardson vorig jaar deed, maar dergelijke scenario’s herken je nu vrij snel. Ik weet nu wel wat ik moet doen. Het ging heel lekker.”

“Het kan nog harder”

Voor Lavreysen zijn de Europese kampioenschappen een belangrijke graadmeter richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De krachtpatser uit Luyksgestel heeft in aanloop naar de Spelen nog een verontrustende boodschap voor zijn concurrenten. “Ik kijk uit naar 2024. Het kan nog harder. Ik weet hoe ik hier naartoe heb gewerkt en in augustus gaat het nog beter zijn.”