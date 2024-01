zaterdag 13 januari 2024 om 20:46

Harrie Lavreysen behaalt zijn derde Europese sprinttitel

Harrie Lavreysen is voor de derde keer in zijn carrière Europees kampioen sprint geworden. Nadat hij de titel op het ‘koningsnummer’ ook al won in 2021 en 2023, was de titelfavoriet ook in het Omnisport Apeldoorn de beste. Net als vorig jaar versloeg de 26-jarige Lavreysen in de finale de Pool Mateusz Rudyk. Mikhail Yakovlev hield Jeffrey Hoogland van het brons.

In de finale over twee gewonnen heats begon Lavreysen de eerste wedstrijd van kop af. Zijn tegenstander Rudyk drong vervolgens wel aan, maar was niet opgewassen tegen de wereld- en olympisch kampioen. Ook in de tweede heat stond er geen maat op Lavreysen, die Rudyk geen schijn van kans gaf in de sprint. Daarmee stelde de Nederlander zijn derde Europese sprinttitel veilig, nadat hij ook in 2021 en 2023 had gewonnen.

De weg naar de finale begon voor Lavreysen met de kwalificatie, waar hij in 9,366 de snelste tijd op de klok zette. Via de Tsjech Dominik Topinka in de achtste finale, plaatste hij zich voor de kwartfinale. Daar stond hij tegenover Hamish Turnbull. In de wedstrijd over best-of-three versloeg de Nederlander de Brit in twee heats. Daarna wachtte in de halve finale een onderonsje met Jeffrey Hoogland. Ook Hoogland moest het hoofd buigen na twee heats.

Voor Lavreysen was het zijn tweede titel dit EK, nadat hij samen met Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Tijmen van Loon al de teamsprint had gewonnen. De 26-jarige Nederlander was al vijf keer wereldkampioen sprint. Ook is hij de huidige olympische sprintkampioen.