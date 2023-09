zondag 10 september 2023 om 09:51

Een eigen laan op de Cauberg: afscheidnemende Van Vleuten in het zonnetje gezet

Lotte Kopecky lijkt op weg naar de eindzege in de Simac Ladies Tour, maar in de slotetappe zullen de meeste ogen toch gericht zijn op Annemiek van Vleuten. Vandaag komt in Arnhem namelijk een einde aan de imposante carrière van de renster van Movistar. Van Vleuten werd zaterdag, na de finish van de voorlaatste rit, al een eerste keer in het zonnetje gezet.

Op de top van de Cauberg, waar de finishstreep was getrokken van de voorlaatste rit van de Simac Ladies Tour, was het aan Van Vleuten zelf om haar eigen laan, de Annemiek van Vleuten Allee, te onthullen. “Een mooi gebaar om haar te eren voor haar enorme carrière”, laat de organisatie van de Nederlandse wielerronde weten via socal media.

De organisatie van de Simac Ladies Tour heeft vandaag ongetwijfeld een groots afscheid in petto voor Van Vleuten. De laatste 150 kilometer in de illustere profcarrière van de Nederlandse vinden plaats in de buurt van Arnhem. Het begint allemaal aan de rand van het prachtige Park Sonsbeek, waar naar goede gewoonte ook de finish ligt.

Vervolgens trekt de karavaan richting de Posbank. De klassieke beklimming van de Posbank dalen de rensters weliswaar af, maar de buurman die we kennen als de Zijpenberg wordt beklommen, net als de oostkant van de Emmapiramide.

Na zeven rondes van goed veertien kilometer keert de karavaan weer terug naar het centrum van Arnhem. Wat rest zijn nog vijf plaatselijke rondes van acht kilometer.