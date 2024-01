woensdag 31 januari 2024 om 17:04

Eekhoff derde in lastige sprint AlUla Tour: “Helaas kon Van Uden zelf niet meer sprinten”

Casper van Uden raakte woensdag, ondanks een knappe vijfde plaats, zijn leiderstrui in de AlUla Tour kwijt. De sprinter van dsm-firmenich PostNL zag wel zijn ploeggenoot Nils Eekhoff naar de derde plaats sprinten, niet ver achter winnaar Søren Waerenskjold. “Ik probeerde Casper nog wel te lanceren”, vertelde Eekhoff na afloop.

“Het was een lange dag met veel nervositeit door dreigende waaiers”, gaat hij verder. “We kwamen er goed doorheen en zaten altijd goed geplaatst. Enzo Leijnse deed geweldig werk door de ontsnapping te controleren. Daarna werden Casper en ik geweldig afgezet voor de laatste klim, goed van voren, maar uit de wind. Na wat aanvallen van klassementsrenners, die wij konden volgen, was onze focus de sprint van Casper.”

Daarbij koos Eekhoff het wiel van de trein van Uno-X Mobility. “Daarna probeerde ik Casper nog te lanceren op 450 meter van de finish, maar helaas kon hij zijn sprint niet meer aangaan”, blikt hij terug.

Zelf werd Eekhoff nog wel derde, tot tevredenheid van ploegleider Roy Cuvers. “Nils deed nog wel een lead-out voor Casper, maar helaas had de klim te veel energie gekost. Al met al was het goed om te zien dat we weer meededen voor de overwinning. De benen hebben uiteindelijk de beslissing gebracht, en daar zijn we tevreden mee. Morgen gaan we er weer voor.”