Edward Theuns volgt zichzelf op in Japan Cup Criterium

Edward Theuns heeft voor de tweede keer op rij het Japan Cup Criterium gewonnen. Het opwarmcriterium, dat een dag voor de Japan Cup (1.Pro) wordt gehouden, eindigde in een sprint. Theuns toonde zich daarin de snelste.

De Belg van Trek-Segafredo ging als titelverdediger van start in Utsunomiya. Theuns won in 2019, maar door de coronacrisis gingen de Japan Cup en het bijbehorende criterium in de jaren daarna niet door. Nu wel weer dus en zoals gebruikelijk was het na vijftien ronden van 2,25 kilometer sprinten geblazen. Ditmaal klopte Theuns de Fransman Axel Zingle en de thuisrijder Atsushi Oka. Laatstgenoemde staat onder contract bij de opleidingsploeg van EF Education-EasyPost, maar rijdt dit weekend voor de WorldTour-formatie.

Zondag staat de hoofdact op het programma, de heuvelachtige Japan Cup. Onder anderen Guillaume Martin, Andrea Piccolo en Giulio Ciccone tekenen acte de présence.