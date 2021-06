Edward Theuns pakt strijdlust: “Ik wilde eigenlijk de bollentrui”

Gisteren kwam Edward Theuns nog drie keer ten val, toch toonde de vice-kampioen van België zich in de tweede etappe strijdvaardig. “Ik was minder stijf dan ik verwacht had”, vertelde hij achteraf. “Zijn inspanningen werden beloond met Le Prix de la Combativité.”

Een week geleden was hij niet eens zeker van zijn selectie voor de Tour, maar in de tweede etappe haalde Edward Theuns zijn gram. De Gentenaar reed zich de hele namiddag in de kijker. Dat werd beloond met de Prijs van de Strijdlust. “De schade na gisteren viel mee”, reageerde Theuns. “Ik was vanochtend veel minder stijf dan verwacht.”

“Al ging ik in de ontsnapping mee met een ander doel. Ons plan was om de bergtrui te pakken, omdat we wisten dat je die dan bijna een week kon houden. Maar op het eerste hellinkje zag ik de streep te laat liggen, waardoor ik mijn sprint niet meer op tijd inzette. Ik besefte toen dat het moeilijk zou worden.”

Maar de sprinter van Trek-Segafredo wilde naar eigen zeggen absoluut een prijs. “Ik ben de tussensprint gepakt en ging vervolgens vol voor de strijdlust. Omdat mijn laatste compagnon een Fransman was, wist ik dat ik nog iets moest doen, dus reed ik hem nog uit het wiel. Blij dat dit wel gelukt is en ik op het podium mag.”