vrijdag 1 september 2023 om 18:35

Edward Theuns op de limiet in finale: “Kostte te veel kracht om terug te komen”

Edward Theuns (Lidl-Trek) heeft in de massasprint in Oliva de derde plek weten te bemachtigen. De Belgische sprinter werd in de finale opgehouden door een valpartij op enkele kilometers van de streep, waardoor hij aan de meet net tekort kwam. “Ik zat op de limiet”, verklaart de Belg bij Eurosport.

“Het was heel hectisch na de valpartijen. Ik zat namelijk achter de crash en stond helemaal stil”, vertelt Theuns na zijn derde plek. “Het kostte heel veel krachten om terug te komen. Toch kwamen we weer vooraan, Mosca hielp me goed. Ik deed ook een best goede laatste bocht en zat in het wiel van Soupe, maar ik was kapot in de laatste honderden meters.”

Theuns kwam eerder in deze Vuelta in de massasprint als derde en zesde over de meet. Ook vandaag eindigde de Belg dus kort in de daguitslag. “Ik had de kracht niet meer om erover te komen. We probeerden rustig te blijven na de valpartijen. We kwamen vrij laat naar voren, maar uiteindelijk zat ik goed. Ik zat echter op de limiet. Jammer, want ik zat in een goede positie.”