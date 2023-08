woensdag 30 augustus 2023 om 18:42

Edward Theuns niet blij met Dries Van Gestel: “Ik werd vastgezet, frusterend”

Edward Theuns behaalde na een derde plaats op dinsdag woensdag een zesde plaats in Burriana. Daar was de Belg van Lidl-Trek niet heel blij mee. Theuns vindt dat hij werd vastgezet door Dries Van Gestel.

“Ik zat voor de sprint gepositioneerd rond Groves, maar ik werd klemgereden door Van Gestel” zegt Theuns bij HLN. “Er moest wat ellebogenwerk aan te pas komen om nog doorgang te krijgen, maar toen was het al te laat. Ik heb eigenlijk nooit kunnen sprinten.”

“Frustrerend”, eindigt de Belgische renner van Lidl-Trek. “Want ik had het gevoel dat er iets moois in zat. Nu zat ik met overschot in het wiel in de sprint.”