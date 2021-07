Edward Theuns: “Ik wist dat het tactisch zeer moeilijk ging worden”

Edward Theuns deed vandaag een gooi naar zijn eerste etappezege in de Tour de France, maar moest in finishplaats Nîmes tevreden zijn met een zevende stek. “We waren weg met een goede groep, misschien iets te goed. Ik wist dat het tactisch zeer moeilijk ging worden”, citeert Sporza.

Theuns was een van de rappe mannen in de kopgroep, maar kon uiteindelijk niet sprinten om de overwinning. “We zaten ook met enkele sterke hardrijders en anderzijds waren er ook snelle mannen mee. Het begon al heel erg vroeg in de kopgroep. Bij de tweede demarrage wisten de vier renners een groot gat te slaan.”

Politt, Sweeny, Erviti en Küng bleven uiteindelijk uit de greep van de achtervolgende groep, met daarin onder meer Theuns, André Greipel, Luka Mezgec en Julian Alaphilippe. “Ik voelde mij een van de betere renners in de tweede groep. Het is jammer dat ik de boot heb gemist. Die hardrijders… Je weet dat die gaan demarreren. Die willen namelijk af van de snelle mannen.”

“De hardrijders blijven gewoon demarreren tot ze weg zijn zonder ons. De samenwerking was niet optimaal in onze groep. Dat is jammer, maar de vorm is wel goed.” Theuns hoopt de komende dagen alsnog te profiteren van zijn goede vorm. “Ik hoop dat ik nog een keer in zo’n ontsnapping geraak.”