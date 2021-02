Edward Theuns baalt na tweede plaats: “Ik had de benen om te winnen”

Edward Theuns was wat teleurgesteld na de derde etappe van de Ster van Bessèges. De snelle man van Trek-Segafredo maakte deel uit van de beslissende ontsnapping, maar moest de zege aan zijn landgenoot Tim Wellens laten. “Ik had de benen om te winnen.”

“Ik wist dat mijn vorm goed is, nadat ik al een goede winter had. Ook voelde ik me de afgelopen dagen al vrij sterk en ik keek uit naar vandaag”, liet Theuns na afloop van de etappe weten. “Het was een zwaar begin van de etappe, eigenlijk zoals gehoopt. Ik kwam terecht in de kopgroep, als enige van de ploeg. Ik heb dan zo min mogelijk gedaan en probeerde zoveel mogelijk achter in de groep te rijden.”

De Belgische renner wist dat het moeilijk werd in de finale. “Er waren een paar ploegen met twee of drie man. Ik wachtte tot de laatste klim en probeerde een keer aan te vallen. Het was misschien wat optimistisch, maar ik wist dat het niet ver naar de top meer was. In de afdaling reed Wellens hard weg. Daar lag wat olie op het wegdek. Kwiatkowski viel, we slipten allemaal eigenlijk een beetje.”

Wellens kon dan twintig seconden bij de achtervolgers wegrijden. “Hij had met Philippe Gilbert en Stefano Oldani twee ploeggenoten die de groep probeerden af te stoppen”, ging Theuns verder. “Het was lastig om bij Tim terug te keren, ook omdat hij heel sterk was. Dan concentreerde ik me op de sprint voor de tweede plaats, want ik wist dat ik normaal de snelste van de groep was. Ik had de benen om te winnen, maar soms moet je ook wat geluk hebben.”