Edward Planckaert naar ziekenhuis na val in Ronde van Turkije

De vijfde etappe van de Ronde van Turkije, gewonnen door de Australiër Sam Welsford, werd in de finale overschaduwd door een zware valpartij van enkele renners. Zo ging Edward Planckaert tegen de vlakte. De Belg van Alpecin-Fenix is met verschillende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De 27-jarige Belg werd in de sprintvoorbereiding door zijn ploegmakker Jasper Philipsen per ongeluk aangetikt, nadat Philipsen zelfs moest corrigeren na een onbedoelde manoeuvre van een collega-wielrenner. Planckaert smakte zo met nog goed 800 meter te gaan op hoge snelheid tegen de hekken en op het asfalt. Met Jakub Mareczko ging er nog een tweede renner van Alpecin-Fenix tegen de grond.

De gehavende Planckaert werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis. De onfortuinlijke renner kampt met een hersenschudding, zo laat zijn ploeg Alpecin-Fenix weten via social media, en verder heeft hij last van zijn nek, voet en sleutelbeenderen. Röntgenfoto’s moeten uitwijzen of Planckaert ook een sleutelbeenbreuk heeft opgelopen. Mareczko kon, in tegenstelling tot Planckaert, wel op eigen kracht de finish bereiken. De Italiaan heeft ‘slechts’ enkele schaafwonden.

Philipsen: “Ik ben er niet goed van”

Philipsen, die in de eindsprint zijn meerdere moest erkennen in Welsford, reageerde na afloop via social media op de zware valpartij. “Ik ben er niet goed van dat Edward Planckaert op zo’n manier ten val is gekomen nadat hij uitstekend werk had geleverd. Ik volgde mijn lead-out Lionel Taminiaux, terwijl ik wat ruimte wilde maken voor Planckaert aan mijn linkerkant. Ik kreeg echter een duw van rechts en kon geen kant meer op. Ik hoop enkel dat hij (Planckaert, red.) en de andere renners die ten val zijn gekomen oké zijn en goed herstellen.”