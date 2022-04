Sam Welsford sprint in Ronde van Turkije naar eerste seizoenszege Team DSM

Sam Welsford heeft de vijfde etappe van de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. Nadat er in de slotkilometer nog een zware valpartij plaatsvond, was de Australiër na 192 kilometer de snelste in een massasprint. Jasper Philipsen werd tweede, Arvid de Kleijn eindigde op de derde plek.

Ondanks de grote kans op een massasprint, wilden veel renners in de openingsfase meezitten met de vroege vlucht. Uiteindelijk was het, na 35 kilometer, Feritcan Samli (Spor Toto) die erin slaagde om weg te rijden. Even later voegde de Belg Michiel Stockman (Saris Rouvy Sauerland) zich bij Samli. De twee verwierven een voorsprong van ruim zes minuten.

Een duo op kop

Halverwege de wedstrijd kwam er echter al een versnelling in het peloton. Door toedoen van Human Powered Health, Alpecin-Fenix en Israel-Premier Tech, dat met Patrick Bevin de nummer twee van het klassement in de gelederen had, werd het gat met de vluchters op ongeveer zestig kilometer voor het einde gedicht. Daarop brak het peloton ook nog eens in twee stukken door de wind.

Lang duurde dit echter niet. De tweede groep kon binnen tien kilometer weer terugkeren bij de eerste groep, waarna vijf renners een nieuwe kopgroep vormden. Hierbij opnieuw Michiel Stockman, die ditmaal het gezelschap kreeg van zijn broer en ploeggenoot Abraham Stockman, Maurice Ballersted (Alpecin-Fenix), Elchin Asadov en Batuhan Özgür (beiden Sakarya BB). Laatstgenoemde toonde zijn rappe benen bij een tussensprint.

Nieuwe vluchtgroep

Het peloton, waar het Drone Hopper-Androni Giocattoli van klassementsleider Eduardo Sepúlveda het tempo bepaalde, gaf de vijf niet meer dan dertig seconden. Bovendien moest Abraham Stockman al vrij rap lossen vooraan en deed Ballersted aanvankelijk geen werk. Later begon de 21-jarige Duitser wel kopbeurten te doen, maar het was duidelijk dat hij nog het meeste over had, toen de vier op het punt stonden gegrepen te worden. Hij versnelde met zo’n tien kilometer voor de boeg.

Alleen Özgür kon Ballersted volgen. Ook toen de renner van Alpecin-Fenix voor een tweede keer versnelde, wist de Turk te volgen. Daarna bleven ze een tijdje met z’n twee doorrijden, totdat Ballersted op een kleine vijf kilometer van de streep solo ging. De jongeling deed er alles aan om vooruit te blijven, maar twee kilometer voor het einde was het ook voor hem voorbij. De rit zou eindigen in een massasprint.

Valpartij in slotkilometer

Voorafgaande aan die massasprint vond er, in de slotkilometer, nog een zware valpartij plaats. Het gebeurde vrij voorin het peloton, maar de grootste favorieten voor de dagzege konden nog meesprinten. Uiteindelijk bleef Welsford de sterkste. De Australier troefde Jasper Philipsen en Arvid de Kleijn af. Voor Team DSM was het de eerste zege van 2022, voor Welsford zelf de eerste uit zijn profcarrière.