Edvald Boasson Hagen mikt op ritwinst in de Tour de France vrijdag 3 juli 2020 om 11:54

Edvald Boasson Hagen won in zijn carrière al drie Touretappes, maar zijn honger is nog niet gestild. “Ik wil altijd meer en hoop ook dit jaar weer een rit te winnen”, zo vertelt de Noor op de website van zijn ploeg NTT Pro Cycling.

Boasson Hagen – die in mei 33 kaarsjes mocht uitblazen – boekte in 2017 zijn laatste zege in de Ronde van Frankrijk. De snelle renner won toen de negentiende etappe met aankomst in Salon-de-Provence. “Ik hoop ook dit jaar weer deel uit te maken van de Tourselectie. Dat zou echt geweldig zijn.”

“Ik hoop in sommige etappes voor mijn eigen kans te kunnen gaan. Het is echter ook belangrijk om met de ploeg succesvol te zijn. Dat is het hoofddoel. Ik won in het verleden al drie ritten in de Tour en hoop dit jaar weer succesvol te zijn”, aldus Boasson Hagen. De Tour begint op 29 augustus in Nice.

“Het is natuurlijk vreemd dat de Tour dit jaar niet zal worden verreden in juli, maar het is misschien ook wel goed. Het is een keer wat anders en bovendien kan het in augustus een stuk minder heet zijn.” Boasson Hagen hoopt dit jaar zijn tiende Tour de France te betwisten.