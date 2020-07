Edoardo Zardini succesvol geopereerd aan sleutelbeenbreuk dinsdag 21 juli 2020 om 15:38

Edoardo Zardini hoopt over twee weken weer buiten te fietsen. De Italiaan van Vini Zabù-KTM brak ruim een week geleden zijn sleutelbeen na een val op training, maar is inmiddels succesvol geopereerd in een kliniek in Verona.

De 30-jarige Zardini was aan het trainen in de buurt van Domegliara, toen een loslopende hond de weg overstak. De klimmer kon het beest niet meer ontwijken en ging onderuit. In het ziekenhuis constateerden de artsen een gebroken linkersleutelbeen. Zijn ploeggenoot Andrea Di Renzo brak deze maand ook al zijn sleutelbeen.

Over twee weken wil de klimmer weer buiten trainen. “Edoardo moet zijn schouder nu enkele dagen laten rusten”, zo vertelt dokter Piergiuseppe Perazzini. “Hij mag daarna voorzichtig beginnen met revalideren, gevolgd door een intensieve revalidatieperiode van drie weken. Als deze revalidatieperiode goed verloopt, kan hij weer als vanouds trainen.”