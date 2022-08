Edoardo Affini trekt als leider naar Spanje: “Bijzonder dat we dit als team kunnen doen”

Edoardo Affini kwam in de derde rit van de Vuelta a España als eerste renner van Jumbo-Visma over de streep. De Italiaan is daardoor de nieuwe leider in het algemeen klassement. “Het is een eer om de nieuwe leider te zijn. Ik ben heel en blij en trots.”

Terwijl de sprint gewonnen werd door Sam Bennett, kwam Affini enkele tientallen plaatsen later over de streep. Dat was echter genoeg om de nieuwe rodetruidrager te worden. De derde leider van Jumbo-Visma in drie dagen. “Het belangrijkste daarvoor was natuurlijk de ploegentijdrit winnen”, zei Affini na afloop in het flashinterview.

“Dit is echt fantastisch. Het is heel speciaal dat we dit moment met elkaar kunnen delen. Eerst waren het twee Nederlanders in eigen land in de rode trui, dat was misschien nog specialer voor hun. Dat ik de trui nu kan overnemen, voelt zo speciaal. Ik bedank mijn ploegmaten.”