Eddy Planckaert: “Evenepoel zal altijd tweede, vierde of vijfde worden”

Alhoewel Eddy Planckaert steeds grotere stappen uit de wielersport zet, heeft hij nog altijd een gepeperde mening. De oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen ziet in Remco Evenepoel een groot coureur, maar niet iemand die later de Giro of Tour zal winnen. “Evenepoel zal altijd tweede, vierde of vijfde worden.”

De reden: er zal altijd iemand beter zijn dan hem. “Dat is de miserie van Evenepoel”, legt Planckaert uit. “Het is te hopen dat hij Luik-Bastenaken-Luik wint, omdat dat een koers is die hem past. Maar ja, Pogačar doet ook mee…”

“In het wielrennen gaat het om winnen. Bij Evenepoel zal het altijd iets zijn: hij is nog jong of heeft een slechte dag. Hij zal een keer op twintig minuten gereden worden, terwijl hij de dag ervoor nog iedereen eraf reed. Pogačar, die nu aan het bewind is, heeft geen slechte dagen. Een renner die de Giro, Tour of Vuelta moet winnen, mag geen slechte dag hebben.”

De Belg ziet dus geen grote toekomst in het rondewerk voor Evenepoel. Waar hij wel toekomst in ziet: tijdritten en kleinere rittenkoersen. “Hij wordt hopelijk nog een keer wereldkampioen en olympisch kampioen tijdrijden. Maar de Tour de France en de Ronde van Italië gaat hij nooit winnen. Zeg dat ik het gezegd heb”, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.

Maar Planckaert zou Planckaert niet zijn, als hij geen maar had: “In het Baskenland werd hij tweede na Primož Roglič, terwijl Roglič bij wijze van spreken is versleten.”