Eddy Merckx: “Jonas Vingegaard is absoluut de verdiende winnaar”

Eddy Merckx is er zeker van: Jonas Vingegaard gaat de Tour de France 2023 op zijn naam schrijven. De Belgische wielerlegende sprak met Sporza over het duel dat de kopman van Jumbo-Visma uitvocht met Tadej Pogačar de afgelopen weken. “Hij is absoluut de verdiende winnaar”, aldus Merckx over Vingegaard.

“Het is spannend geweest tot aan de tijdrit, maar toen Vingegaard wegreed van Pogačar in de Pyreneeën, konden we toch al zien dat hij een iets betere klimmer was als het echt steil was in het hooggebergte”, blikt Merckx terug. Hij noemt de Deen, die met meer dan zeven minuten voorsprong aan de laatste bergrit begint, dan ook de verdiende winnaar. “In de tijdrit en daags nadien op de Col de la Loze was hij de betere klimmer.”

Merckx zag Vingegaard en Pogačar ver boven de rest uitsteken. “Het is een heel zware Tour geweest en ze blijven hard rijden. De diëten zijn beter. Het is allemaal veel professioneler dan in onze tijd. Ook het materiaal is anders. Ik heb vorige week mijn fiets van in 1971 nog gewogen en dat was meer dan 10 kg. Dat is ook een groot verschil”, geeft de 78-jarige oud-wielrenner aan.

‘Hoop dat Cavendish nog terugkeert’

Deze Tour jaagde Mark Cavendish ook nog op het recordaantal ritzeges in de Tour de France. Hij deelt dat record (34 etappezeges) met Merckx en was dicht bij nummer 35, maar moest een dag later opgeven. “Ik hoop dat Cavendish nog terugkeert”, zegt Merckx. “Het zou spijtig zijn als hij zijn loopbaan moet beëindigen met een sleutelbeenbreuk. Ik hoop dat hij volgend jaar nog minstens rijdt tot aan de Tour.”