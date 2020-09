Eddie Dunbar verlaat Tirreno-Adriatico met sleutelbeenbreuk woensdag 9 september 2020 om 21:01

Voor Eddie Dunbar is vroegtijdig een einde gekomen aan Tirreno-Adriatico. In de slotfase van de derde etappe kwam de Ier ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Dunbar maakte deel uit van de achtervolgende groep achter etappewinnaar Michael Woods en Rafał Majka, tot hij in de laatste kilometers onderuit ging. De renner van INEOS Grenadiers kon weer op zijn fiets stappen en de derde rit uitrijden, maar na afloop bleek uit een röntgenfoto dat de Ier een sleutelbeenbreuk had opgelopen.

Bij de valpartij was Dunbar op zijn schouder terechtgekomen, liet ploegarts Rafael Santos weten. “Hij heeft een breuk aan zijn linkersleutelbeen opgelopen. We gaan eerst verder onderzoek doen, waaronder een CT-scan waarmee we de omvang van het letsel in beeld kunnen brengen en dan de verdere stappen voor de behandeling bepalen.”