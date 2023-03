E3 Saxo Classic: Vlak voor de start presenteert Trek-Segafredo ploeg rond Pedersen

Trek-Segafredo heeft twee uur voor de start van de E3 Saxo Classic het team gepresenteerd. Zoals verwacht zijn Mads Pedersen en Jasper Stuyven de blikvangers.

Pedersen en Stuyven zijn twee van de schaduwfavorieten vandaag. Zo won Pedersen al een rit in Parijs-Nice en eindigde hij vorige week in Milaan-San Remo op de zesde plek. In de schaduw van Pedersen eindigde Stuyven daar op de tiende plek. Eerder werd hij ook al tiende in Kuurne-Brussel-Kuurne.

De Amerikaanse ploeg heeft verder geen verrassingen in petto met ook Emils Liepins, Toms Skujins, Markus Hoelgaard, Alex Kirsch en Otto Vergaerde aan het vertrek.