E3 Saxo Classic: Movistar en Team DSM zonder uitgesproken kopman

De selecties voor de E3 Saxo Classic van aankomende vrijdag druppelen langzaam binnen. Movistar rekent in de kasseiklassieker met name op Iván García en Matteo Jorgenson. Ook Team DSM heeft geen uitgesproken kopman, maar kan wellicht iets ondernemen met John Degenkolb en Nils Eekhoff.

García heeft van alle Movistar-renners voor de E3 Saxo Classic de beste adelbrieven als het gaat over het klassiekerwerk. De 27-jarige Spanjaard reed in het verleden al top-20 in koersen als Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en Gent-Wevelgem. Met zijn sprint is hij een gevaarlijke klant voor een korte eindklassering, al moet het dan wel tot een sprint komen.

Jorgenson heeft nog maar weinig ervaring in het Vlaamse voorjaarswerk, al reed hij eerder dit voorjaar wel Omloop Het Nieuwsblad (18e) en Kuurne-Brussel-Kuurne (65e). De 23-jarige Amerikaan blinkt dit seizoen vooral uit in het rondewerk. Jorgenson won namelijk al de Tour of Oman en werd achtste in Parijs-Nice. Johan Jacobs, Mathias Norsgaard, Iván Romeo, Lluís Mas en Oier Lazkano vervolledigen de Movistar-selectie voor de E3 Saxo Classic.

Team DSM met Degenkolb en Eekhoff

Team DSM rekent vrijdag dan weer op de volgende namen: John Degenkolb, Nils Eekhoff, Patrick Bevin, Alex Edmondson, Leon Heinschke, Tim Naberman en Kevin Vermaerke. De Nederlandse formatie beschikt niet meteen over een (top)favoriet voor de zege, maar wellicht kunnen Eekhoff en Degenkolb verrassen.

