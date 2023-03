E3 Saxo Classic: Jayco AlUla met twee Nederlanders en oud-winnaar Stybar in Harelbeke

Jayco AlUla heeft als een van de laatste ploegen de selectie voor de E3 Saxo Classic gepresenteerd. Het Australische team brengt twee Nederlanders naar de start in Harelbeke: Dylan Groenewegen en Elmar Reinders.

Groenewegen en Reinders stonden een aantal dagen geleden ook al samen aan de start van de Classic Brugge-De Panne, waar Groenewegen uiteindelijk op de dertiende plaats zou eindigen.

Luka Mezgec, Luke Durbridge, Zdenek Stybar, Campbell Stewart en Kelland O’Brien maken de selectie volledig. Stybar won deze koers in 2019 voor Wout van Aert en Greg Van Avermaet. Ook Durbridge weet hoe het is om kort te rijden Harelbeke: hij werd in 2017 vierde.