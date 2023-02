E3 Saxo Classic deelt wildcards uit: Uno-X en Q36.5 van de partij

De organisatie van de E3 Saxo Classic heeft zijn wildcards uitgedeeld voor de eerstvolgende editie van de voorjaarsklassieker. Er is goed nieuws voor Uno-X, Q36.5 Pro Cycling en de Belgische ProTeams Team Flanders-Baloise en Bingoal WB.

Deze ProTeams hebben namelijk een uitnodiging ontvangen voor de E3 Saxo Classic. Met TotalEnergies, Israel-Premier en Lotto Dstny zijn er nog drie teams van het op-een-na-hoogste wielerniveau uitgenodigd, maar deze ploegen waren (op basis van de UCI-ranking) al zeker al van deelname.

Verder zullen ook de achttien WorldTeams aan de start verschijnen van de kasseiklassieker. De 65ste editie van de E3 Saxo Classic zal worden verreden op vrijdag 24 maart.

Vorig jaar ging de zege in Harelbeke naar Wout van Aert, na een ware teamdemonstratie van Jumbo-Visma. Van Aert reed samen met zijn ploeggenoot Christophe Laporte weg van de tegenstand en kwam – al juichend met de Fransman – als eerste over de streep.

And the seven wildcards go to … 🃏🚴

Did you miss our press conference? No worries! Here’s a recap of all 18 WorldTour teams, including the wildcards Lotto Dstny, Israel-Premier Tech, TotalEnergies, and many more 😉.#E3SaxoClassic #cycling #worldtour pic.twitter.com/3DosLyR4w7

— E3 Saxo Classic (@E3SaxoClassic) February 22, 2023