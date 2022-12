E3 Saxo Bank Classic verandert niets aan parcours en past weer naam aan

De E3 Saxo Bank Classic zal volgend jaar op hetzelfde parcours verreden als in 2022. De organisatie heeft besloten om het 204 kilometer lange traject met zeventien hellingen te copy-pasten voor het nieuwe seizoen. De meest opvallende wijziging zit hem in de naam van de koers, die weer veranderd wordt.

Het parcours van de E3 Prijs zal dus hetzelfde zijn, op enkele korte omleggingen vanwege wegwerkzaamheden na. Dat zal voor goede herinneringen zorgen bij Wout van Aert, die afgelopen seizoen won na een duo-aanval met ploegmaat Christophe Laporte.

De E3 Saxo Bank Classic begint in Harelbeke, waarna de Katteberg de eerste klim van de dag is. Via Zottegem en Geraardsbergen gaat de koers dan naar La Houppe, de Kanarieberg, de Oude Kruisberg en de andere beklimmingen. Het zwaartepunt ligt op ongeveer 50 kilometer van de finish, met achtereenvolgens de Kapelberg (750 meter aan 7,1%), de Paterberg (400 meter aan 12,9%) en de Oude Kwaremont (2,2 km aan 4%). Na de E3 Col, de Karnemelkbeekstraat, gaat de route naar de Tiegemberg, de laatste klim van de wedstrijd. Uiteindelijk ligt ook de aankomst in Harelbeke.

Nieuwe naam

De grootste verandering zit hem nog in de naam. De eendagskoers zal namelijk de E3 Saxo Classic gaan heten volgend jaar. Het woord ‘Bank’ valt daar weg. In de recente geschiedenis heette deze wedstrijd ook al de E3 BinckBank Classic (2019 en 2020) en de Record Bank E3 Harelbeke (2017 en 2018).

Op vrijdag 24 maart 2023 zal de Vlaamse voorjaarsklassieker verreden worden.