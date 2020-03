E3 BinckBank Classic na ongeruste telefoontjes: “De koers gaat voorlopig door” woensdag 11 maart 2020 om 10:01

Er zijn al heel wat wedstrijden afgelast vanwege het coronavirus en het is de vraag wat er gaat gebeuren met de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Zeker nu de Belgische federale overheid adviseert om indoor evenementen met meer dan duizend toeschouwers te annuleren. “We kregen heel wat ongeruste telefoontjes”, zo klinkt het vanuit de organisatie van de E3 BinckBank Classic.

Veel mensen vragen zich af of de kasseiklassieker wel kan doorgaan, nu de maatregelen in België zijn aangescherpt. “Als organisatie volgen wij het verloop van de situatie en de verschillende beslissingen op lokaal en federaal niveau nauwgezet”, zo reageert de organisatie. “Er is op dit moment nog geen beslissing genomen over het verdere verloop van de wedstrijd.”

“We kunnen hierover nog niks communiceren. We zullen de situatie van zeer dichtbij blijven volgen de komende uren en dagen. Als er dan een beslissing valt, zullen we dit in alle openheid communiceren. Voorlopig gaat de E3 BinckBank Classic door in zijn geplande vorm.” De wedstrijd wordt normaal gesproken verreden op vrijdag 27 maart.

Flanders Classics – de organisator van de komende voorjaarswedstrijden Gent-Wevelgem (29 maart), Dwars door Vlaanderen (1 april), de Ronde van Vlaanderen (5 april), de Scheldeprijs (8 april) en de Brabantse Pijl (15 april) – houdt ernstig rekening met het scenario dat koersen geannuleerd zullen worden.

“Het is moeilijk in te schatten wat er zal gebeuren”, aldus Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics. “We moeten elke dag de vinger aan de pols houden, proberen te anticiperen en ons – indien nodig – ook aan te passen.”