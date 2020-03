CEO Flanders Classics: “We houden rekening met afgelasting klassiekers” dinsdag 10 maart 2020 om 14:08

Diverse wielerwedstrijden over de hele wereld zijn vanwege het coronavirus uitgesteld ofwel geannuleerd. Ook in België staan wielerkoersen onder druk. Flanders Classics, organisator van zes grote voorjaarswedstrijden houdt ook ernstig rekening met het scenario dat koersen geannuleerd zullen worden.

“Ik denk dat het normaal is dat we ons zorgen maken”, zegt CEO Tomas Van Den Spiegel tegen VTM. “We moeten niet doen alsof er niets aan de hand is. We zijn ons ook aan het voorbereiden op een heel aantal scenario’s. Dat zijn we verplicht aan onszelf en alle stakeholders van het wielrennen. Met betrekking tot de grote events zijn er nog geen extra richtlijnen vanuit de overheid, daar zijn we op aan het wachten. Tegelijkertijd kunnen we sowieso wel preventieve maatregelen nemen. Dat gaat van handgel voorzien tot het instellen van veiligheidsparameters en eventueel het afsluiten van het rennerspark. Ook met crowdmanagement zijn we bezig.”

Van Den Spiegel deelt de bezorgdheid, maar hij zegt ook dat het voor hem vooral afwachten is. “We moeten ook gewoon luisteren naar de mensen die er meer van weten. Dan kijk ik vooral richting het ministerie van Volksgezondheid en viroloog Marc van Ranst. We hebben nu een tijdsbestek van enkele weken tot onze wedstrijden. Het is moeilijk in te schatten wat er zal gebeuren. We moeten elke dag de vinger aan de pols houden, proberen te anticiperen en ons indien nodig ook aan te passen.”

“Als we kijken wat er in buurlanden gebeurt kunnen we niet anders dan rekening houden met afgelastingen. Voorlopig werken we gewoon door om ervoor te zorgen dat alles klaar is indien we toch kunnen koersen. Economisch zou het grote gevolgen hebben, maar dat mag niet onze raadgever zijn. We gaan niet tot de laatste dag wachten om een beslissing te nemen.

Flanders Classics organiseert de komende weken Gent-Wevelgem (29 maart), Dwars door Vlaanderen (1 april), de Ronde van Vlaanderen (5 april), de Scheldeprijs (8 april) en de Brabantse Pijl (15 april).