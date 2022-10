E.Leclerc blijft tot en met 2028 sponsor bolletjestrui Tour de France

In Parijs werd donderdag het parcours van de Ronde van Frankrijk 2023 gepresenteerd, maar er kwamen ook andere nieuwtjes over de Tour naar buiten. Zo maakte de organisatie bekend dat de Franse supermarktketen E.Leclerc tot en met 2028 sponsor van de bolletjestrui blijft.

E.Leclerc had aanvankelijk een contract met de Tour de France tot en met 2024, maar die verbintenis is met vier jaar verlengd. Het bedrijf zal dus minstens tien Tours op de bergtrui prijken, want de samenwerking tussen de twee partijen begon in 2019. E.Leclerc blijft ook als partner verbonden aan Parijs-Nice en Parijs-Roubaix.

“Ik ben verheugd met de verlenging van onze overeenkomst met E.Leclerc als sponsor van de bolletjestrui tot 2028”, zegt Tourbaas Christian Prudhomme in een persbericht. “De Tour de France staat van nature dichtbij het publiek en E.Leclerc heeft de afgelopen jaren de harten van de toeschouwers van La Grande Boucle kunnen winnen. De moed die de kampioenen tijdens de maand juli hebben getoond, maakt de bolletjestrui erg populair.”

De bolletjestrui werd geïntroduceerd in 1975, maar een prijs voor de beste klimmer bestaat al sinds 1933. In 2023 bestaat dit klassement dus 90 jaar. De laatste winnaar van de bergtrui, in 2022, was Jonas Vingegaard.