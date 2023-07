Dylan Vandenstorme klopt Witse Meeussen in openingsrit Giro Valle d’Aosta

Belgie boven in de openingsrit van de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc! Dylan Vandenstorme won de openingsrit van de prestigieuze beloftenmeerdaagse, voor zijn landgenoot Witse Meeussen en de Fransman Brieuc Rolland. Vandenstorme is ook de eerste leider.

De Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc bevat dit jaar weer de nodige bergetappes. Vier van de vijf ritten zijn de klimmers aan zet. Op de eerste dag kregen de sterke sprinters en puncheurs echter nog een kans. De eerste, slechts tachtig kilometer lange etappe ging over een glooiend parcours en bevatte in de finale nog de Col d’Introd (2 km aan 7%). De laatste drie kilometer liepen aan ongeveer vier procent op.

Aanval na aanval

In de openingsfase van de rit werd er slag-om-slinger gedemarreerd, maar aanvankelijk wist niemand weg te rijden. Pas na driekwartier ontstond een kopgroepje. Gonçalo Tavares (Hagens Berman Axeon) en Diego Bracalente (Colpack Ballan CSB) sloegen een gaatje. Zij reden een tijdje voor de meute uit. Daar viel het echter niet stil, waardoor de twee half koers weer werden ingerekend.

Het bleef vervolgens aanvallen regenen. Dit leidde ertoe dat zich op een gegeven moment een groep van zo’n vijfentwintig renners zich afscheidde van de rest van het pak. Uit deze omvangrijke kopgroep reed Kevin Mccambridge (Trinity Racing) aanvankelijk in zijn eentje weg, maar al snel kreeg hij het gezelschap van Dylan Vandenstorme (Circus-ReUz-Technord) en Elia Blum (Tudor U23). Gedrieën begonnen ze aan de Col d’Introd.

Sprint met zes

Ze hadden op dat moment veertig seconden op Witse Meeussen (Alpecin-Deceuninck Development) en Brieuc Rolland (Equipe continentale Groupama-FDJ), die samen in de achtervolging waren gegaan. Het peloton volgde een tiental seconden later. Op de Col d’Introd kwamen Mccambridge, Vandenstorme en Blum nog samen boven, maar in de afdaling konden Meeussen en Rolland aansluiten. We gingen met vijf man de hellende slotkilometers is.

Rolland kon zichzelf daar maar moeilijk bedwingen en ging meermaals in de aanval. Veel succes had hij daarmee niet. Mccambridge moest even afhaken, maar sloot uiteindelijk weer aan. Terwijl ook Daniel Lima (Israel-Premier Tech Academy) vanuit de achterhoede plots ook nog opdook, kwam de rest van het peloton (net) te laat. We kregen zodoende een sprint met zes om de zege. In die spurt was Vandenstorme net te snel voor zijn landgenoot Meeussen. Rolland werd derde.