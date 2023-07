Dylan van Baarle over zeventiende etappe Tour de France: “Een rit die we er hebben uitgepikt”

Video

Dylan van Baarle is bezig aan een sterke Tour de France in de rol van knecht voor Jonas Vingegaard. Tot op heden blijken de kopman van Jumbo-Visma en zijn grote concurrent Tadej Pogacar elkaar nauwelijks te ontlopen. “Ik hoop dat Jonas het over de streep kan trekken.”

De strijd tussen de twee kemphanen lijkt uit te lopen op een waar secondenspel. “Ik hoop dat het niet te lang meer duurt, maar ik denk dat het voor het publiek mooi is om naar te kijken. Ons maken ze het leven een beetje zuur, maar het is een geweldige strijd”, zei de Nederlands kampioen.

Morgen staat de zware bergetappe met aan het einde de loodzware Col de la Loze op het programma, een etappe die Vingegaard goed zou moeten liggen, dus wellicht dat Jumbo-Visma snode plannen heeft. “In december hebben we al over onze plannen gesproken. De focus lag toen nog wat meer op de klassiekers, maar langzaam is dat meer richting de Tour gegaan”

“We hebben er een paar ritten uitegpikt waar we een plan voor gemaakt hebben”, vervolgt hij. “Het is zeker een etappe die Jonas goed zou moeten liggen. We gaan het zien.” Over de aard van het plan van de Nederlandse formatie, die de voorgaande dagen vooral de hele etappe een hoog tempo oplegde aan het peloton, is de Nederlander mysterieus: “Dat ga je morgen zien”, besloot hij.