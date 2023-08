Dylan van Baarle over vroege aanval: “Kan heel ver komen, achtervolgen heel lastig op dit rondje”

Video

Dylan van Baarle wil zondag met Nederland te wereldtitel pakken in Schotland. Een vroege aanval is een van de manieren waarop Van Baarle dat zelf kan doen. “Het kan elk moment gebeuren, 270 kilometer lang”, aldus de Nederlander bij WielerFlits.

“We zullen vanaf de eerste lokale ronde scherp moeten zijn. Als je op dat moment achteraan zit, zal het moeilijk zijn om nog naar de eerste rijen in het peloton te komen”, legt Van Baarle uit. “Daarnaast gaat het belangrijk zijn om de juiste mannen mee te hebben in de ontsnappingen. Je kan heel ver komen op dit rondje met zo’n vroege aanval, want achtervolgen zal heel lastig zijn.”

Van Baarle staat zelf te kennen als een van de grote schaduwfavorieten. Moet hij een aantal renners specifiek in de gaten houden? “Ik moet vooral mijn eigen koers rijden. Het beslissende moment kan elk moment zijn, ik moet gewoon scherp zijn.”

