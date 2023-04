Dylan van Baarle optimistisch over herstel: Nederlander zit weer op de fiets

Het herstel van Dylan van Baarle gaat de goede kant op. De renner van Jumbo-Visma kwam goed twee weken geleden ten val in Parijs-Roubaix en werd met enkele breuken afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zit inmiddels weer op de fiets.

Dat heeft de 30-jarige klassiekerspecialist laten weten in zijn podcast In Koers namens het Algemeen Dagblad. De Nederlander is optimistisch over zijn herstel. “De eerste week na mijn val was echt wel taai. Ik kon eigenlijk niks zelf doen. Douchen, afdrogen, eten maken… ik kon nog net zelf door het huis heen lopen. Vrijdag heb ik een nieuwe scan laten maken, daar kwam hetzelfde uit als in het ziekenhuis in Frankrijk.”

Van Baarle, vorig jaar nog winnaar van Parijs-Roubaix, had na zijn valpartij in het Bos van Wallers last van een breukje in de hand en een breuk in de schouder. Ook zijn aangezicht was gehavend. De renner mocht zijn fiets een week niet aanraken, maar is inmiddels weer (indoor) aan het trainen.

“Ik ben wat op de Tacx bezig geweest. Het buiten fietsen moeten we dag per dag bekijken, daarvoor moet het bot eerst aan elkaar groeien. Dan pas kan mijn hand de vibratie van de weg aan, anders duurt het herstel langer. Daar wacht ik op dit moment eigenlijk op, maar met werk van de fysio proberen we de schouder in ieder geval mobiel te houden.”

Trainingskamp in mei

Van Baarle is echter optimistisch als het gaat over zijn revalidatie. Hij verwacht er in mei gewoon bij te zijn, als Jumbo-Visma een nieuwe hoogtestage inlast richting de Tour de France. “Ik ga ervan uit dat ik aankomende week weer op de weg kan fietsen, dan heb je eigenlijk niet veel verloren. Ik heb acht dagen niet kunnen fietsen, maar deze week kon ik alweer binnen fietsen. In principe zou dat trainingskamp (vanaf 8 mei, red.) geen probleem moeten zijn.”