Gevallen Van Baarle doet zijn verhaal: “Teamarts heeft mijn gezicht aan elkaar gelijmd”

Met winst in Omloop Het Nieuwsblad begon Dylan van Baarle nog op een spetterende manier aan zijn voorjaar, maar daarna was het kommer en kwel voor de renner van Jumbo-Visma. Fysieke problemen in Tirreno-Adriatico, een valpartij in de E3 Saxo Classic en ziekte in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. En tot overmaat van ramp kwam hij zondag ten val in Parijs-Roubaix.

Bij het binnenrijden van het Trouée d’Arenberg zat Van Baarle – in 2022 nog de glorieuze winnaar van Parijs-Roubaix – in een peloton met veel schaduwfavorieten op een twintigtal seconden achter de elitegroep met onder meer Wout van Aert en Mathieu van der Poel. In het Bos van Wallers ging het echter mis: Van Baarle was een van de slachtoffers van een zware valpartij. Hij werd met een wond aan zijn voorhoofd afgevoerd naar het ziekenhuis van Valenciennes.

“Ik draaide als tiende of elfde het Bos van Wallers in, Fred Wright had voor me een lekke voorband. Dan is het hopen dat je rechtop blijft, maar zijn fiets ging naar rechts en zijn lichaam naar links. Ik reed over zijn fiets heen en lag ook op de grond”, blikt Van Baarle een dag later in de podcast ‘In Koers’ voor het Algemeen Dagblad terug op zijn Hel van het Noorden. “Ik merkte meteen dat mijn hele lichaam pijn deed en mijn gezicht flink bloedde.”

“Dus ik zei tegen de mechanieker: Dit gaat ‘m niet meer worden, joh. Daarna lag ik snel in de ambulance en zijn we naar een gek ziekenhuisje gereden in Frankrijk. Ik lag op de EHBO zonder telefoon en er was geen familie, dus ik kon niemand bereiken. Dus toen heb ik de Franse dokter gevraagd of ik via zijn Instagram wat mensen kon bereiken om ze te laten weten dat ik oké ben. Die 2,5 uur dat ik daar lag, duurde zo lang. De Fransen wilden de drie sneeën in mijn gezicht gaan hechten, maar onze teamdokter zei dat we het konden lijmen. Hij heeft het overgenomen en mijn gezicht aan elkaar gelijmd.”

Nieuwe scan

Van Baarle zou normaliter in de Amstel Gold Race zijn voorjaar afsluiten, maar daar heeft zijn zware valpartij anders over beslist. Hoe voelt de Nederlander zich nu, een dag na zijn val? “Gezien de omstandigheden gaat het wel goed met me, maar ik ben toch wel flink geblutst, geschaafd en gebroken. Ik heb een breukje aan de buitenkant van mijn hand en een stukje van mijn schouder gebroken. Donderdag heb ik een nieuwe scan in Nederland. Voorlopig moet ik zo min mogelijk doen en die afwachten. Dat komt wel goed, want echt veel kan ik nu niet doen.”